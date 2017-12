Un blogger din China a fost condamnat la 8 de ani inchisoare: "Nemultumit de regim, a subminat puterea de stat"

Ziare.

Potrivit Tribunalului din Tianjin (nord), Wu Gan "a devenit treptat nemultumit de sistemul politic din tara si i-a venit ideea de a submina puterea de stat".Potrivit aceleiasi instante, Wu "a folosit Internetul si alte retele pentru a-si propaga ideile si a se implica in activitati infractionale pentru rasturnarea puterii de stat, a sistemului socialist si pentru a pune in pericol stabilitatea sociala si politica".Wu era cunoscut online drept "macelarul super-vulgar", supranume pe care si l-a atribuit dupa ce a luat apararea unei femei care isi ucisese cu lovituri de cutit violatorul, un cadru al Partidului Comunist.Intr-un caz separat, la Changsha (centru), avocatul Xie Yang, al carui caz atrasese atentia presei occidentale, a fost de asemenea condamnat marti pentru subversiune, dar cu suspendare a pedepsei, dupa ce a acceptat sa se recunoasca vinovat.Wu Gan si Xie Yang au fost arestati in 2015 in cadrul unei ample operatiuni care a vizat sute de avocati, juristi si militanti care se ocupau de dosare sensibile. Majoritatea au fost eliberati, dar mai multi au fost condamnati la inchisoare. Wu Gan, in varsta de 44 de ani, a primit pedepsa cea mai severa din acest grup de disidenti, supranumit "709".Dupa ce a fost tinut timp de sase luni fara posibilitatea de a comunica cu exteriorul, Xie Yang a acuzat politia, prin intermediul avocatilor sai, de tortura, suscitand reactia mai multor state occidentale la inceputul anului.In luna mai, in timpul procesului, calificat drept mascarada de asociatii de aparare a drepturilor omului, Xie Yang si-a recunoscut vinovatia si si-a retras acuzatiile, iar marti a prezentat scuze in instanta pentru ca ar fi indus in eroare opinia publica in "chestiunea torturii".Sotia sa si cele doua fiice ale lor au parasit clandestin China la inceputul anului, instalandu-se in SUA.Amnesty International a criticat regimul chinez pentru sentintele dictate marti impotriva unor disidenti, inclusiv pentru faptul ca acestea au fost pronuntate in perioada dintre Craciun si Anul Nou, cand opinia publica internationala este mai putin vigilenta.