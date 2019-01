Un canadian acuzat de trafic de droguri a fost condamnat la moarte in China

Ziare.

com

Condamnarea la moarte si reactia lui Justin Trudeau risca sa agraveze criza dintre Beijing si Ottawa, izbucnita dupa arestarea in Canada, la cererea SUA, a directorului financiar al companiei Huawei, Meng Wanzhou. In replica, autoritatile chineze au arestat doi canadieni.Tribunalul din provincia chineza Dalian (Liaoning) a decis condamnarea la moarte a canadianului Robert Lloyd Schellenberg, care contestase o sentinta initiala de 15 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. Schellenberg poate contesta condamnarea la moarte in zece zile."Noi, ca Guvern, suntem extrem de preocupati, si la fel ar trebui sa fie toti prietenii internationali si aliatii, de faptul ca in China s-a inceput aplicarea pedepsei cu moartea in mod arbitrar, cum se intampla in acest caz", a reactionat Justin Trudeau.Verdictul in cazul lui Robert Schellenberg a fost condamnat si de organizatii internationale pentru drepturile omului.