Un fost lider uigur de rang inalt a fost condamnat la inchisoare pe viata in China

Potrivit presei oficiale, el a recunoscut in iulie ca a acceptat peste 10 milioane de euro mita in decurs de douazeci de ani.In aceasta perioada, Nur Bekri a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Xinjiang, o regiune vasta din nord-vestul Chinei care a fost afectata de tensiuni dintre majoritatea musulmana uigura si minoritatea han.Pana la un milion de persoane s-ar afla detinute in centre de reeducare, potrivit organizatiilor pentru apararea drepturilor omului. Beijingul neaga aceasta cifra si sustine ca este vorba de "centre de formare profesionala" impotriva radicalizarii islamiste.Nur Bekri, in varsta de 58 de ani, s-a aflat aproape sapte ani (2008-2014) la conducerea regiunii Xinjiang.La acea vreme, aceasta regiune era afectata de violente interetnice, in special de revolte in care au fost ucise aproape 200 de persoane in capitala regionala, Urumqi, in 2009. In acea perioada, el a promis ca va controla violenta "cu o mana de fier".Ulterior, el a condus Administratia Nationala a Energiei intre 2014 si 2018 si a fost director adjunct al puternicei Agentii chineze de planificare (NDRC). Arestarea sa a fost anuntata in aprilie.Nur Bekri este unul dintre oficialii chinezi cu cel mai inalt rang condamnat in campania anticoruptie a presedintelui Xi Jinping de la venirea acestuia la putere, la sfarsitul anului 2012.Aproximativ 1,5 milioane de membri ai regimului comunist chinez au primit diverse sanctiuni in cadrul acestei campanii, suspectata de unii experti ca vizeaza cu prioritate opozanti politici interni ai presedintelui chinez.