Un fugar care a evadat din inchisoare acum 17 ani a fost gasit intr-o pestera cu ajutorul unei drone

Ziare.

com

Barbatul, in varsta de 63 de ani, fusese inchis pentru trafic de persoane, inclusiv minori, dar in 2002 a evadat, arata BBC Astfel, in acest ani el a trait intr-o pestera departe de oameni.La inceputul lunii septembrie, oamenii legii au primit niste indicii legate de locul in care s-ar putea afla barbatul. Indiciile i-au condus catre muntii de langa orasul natal al barbatului, din provincia Yunnan din sud-vestul Chinei.In urma perchezitiilor normale, autoritatile nu au gasit nimic, dar apoi au survolat zona cu drone. Dronele au inregistrat imagini cu o tabla asezata pe o stanca si urme de gunoi. Apoi, oamenii legii au mers pe jos in zona, gasind pestera in care barbatul se ascundea de foarte multi ani.A.G.