Un jurnalist chinez, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru ca a denigrat Partidul Comunist

Ziare.

com

Bloggerul Chen Jieren, fost angajat al oficiosului Ziarul Poporului, a fost condamnat de tribunalul popular din comitatul Guiyang, din provincia Hunan (centru), a anuntat instanta intr-un comunicat difuzat online si citat de AFP.Jurnalistul a fost condamnat pentru incitare la revolta, extorcare, comert ilegal si coruptie, potrivit tribunalului, care i-a aplicat si o amenda de 7 milioane de yuani (aproape un milion de euro).Tribunalul a stabilit ca, incepand cu anul 2015, condamnatul a difuzat pe retelele sociale "informatii false" in scopul de a obtine prin santaj bani de la persoanele vizate de articolele sale. Totodata, el "a atacat si a denigrat Partidul si guvernul, organele judiciare si personalul lor", potrivit curtii.Intr-un comunicat, asociatia Chinese Human Rights Defenders (CHRD) a cerut Beijingului eliberarea imediata a jurnalistului. Potrivit CHRD, Chen Jieren, impreuna cu mai multi apropiati ai sai, a fost arestat in vara lui 2018, la scurt timp dupa ce a difuzat pe site-ul sau articole in care acuza de coruptie responsabili locali.Potrivit aceleiasi surse, jurnalistul lucrase anterior pentru Cotidianul tineretului, Cotidianul Beijingului si Cotidianul poporului, organ al partidului la putere."Pedeapsa severa aplicata lui Chen reprezinta un avertisment clar pentru bloggerii independenti si pentru jurnalistii-cetateni", a comentat CHRD.Potrivit organizatiei Reporteri fara Frontiere (RSF), China ocupa pozitia 177 din 180 in clasamentul privind libertatea presei la nivel mondial.