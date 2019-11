Un nou caz de ciuma bubonica a fost confirmat in China

Ziare.

com

Comisia de sanatate din cadrul regiunii autonome a anuntat ca un barbat in varsta 55 de ani a fost diagnosticat cu ciuma bubonica dupa ce a consumat carne de la un iepure salbatic, la data de 5 noiembrie.Ciuma bubonica este cea mai comuna forma de ciuma la nivel mondial si poate evolua in ciuma pulmonara, sau pneumonica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Cazul din Mongolia Interioara vine la scurt timp dupa ce boala a fost confirmata recent la alte doua persoane, la inceputul acestei luni, in Beijing. Ambii pacienti proveneau din Mongolia Interioara si au fost plasati in carantina intr-o institutie din capitala Chinei dupa ce au fost diagnosticati cu ciuma pneumonica, au indicat autoritatile din domeniul sanitar.Comisia de sanatate din Mongolia Interioara a declarat ca nu au fost identificate pana in prezent asocieri intre cazul cel mai recent si cele doua persoane diagnosticate anterior in Beijing.Pacientul din Mongolia Interioara a fost izolat si este tratat la un spital din Ulanqab.28 de persoane care au intrat in contact cu pacientul sunt in prezent in carantina si se afla sub supraveghere medicala. Comisia de sanatate a precizat ca acestea nu au prezentat pana in prezent simptome asociate afectiunii.Cazurile de ciuma sunt rar intalnite in China , insa zone extinse din orasul Yumen din nord-vest au fost inchise in 2014 cand un locuitor in varsta de 38 de ani a decedat dupa ce a contractat ciuma bubonica, boala cunoscuta si sub numele de "moarte neagra" in Evul Mediu, provocata de aceeasi bacterie ca si varianta pneumonica.Populatia de rozatoare a inregistrat o crestere in Mongolia Interioara dupa seceta persistenta, inrautatita de schimbarile climatice, noteaza Reuters.Ciuma pneumonica este cea mai rara, insa cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila transmitere de la persoana la persoana printr-o simpla tuse. Rata mortalitatii sale poate fi ridicata, insa tratamentul cu antibiotice este eficient, daca este administrat in 24 de ore.