Un nou caz de ciuma bubonica a fost confirmat in China

Un pastor din tinutul Siziwang a fost diagnosticat cu ciuma bubonica la un spital local, conform unui comunicat publicat de comisia pentru sanatate din Mongolia Interioara.Anterior stabilirii diagnosticului, pastorul a fost activ intr-o regiune in care au fost identificate surse de ciuma, se mentioneaza in document, citat de Reuters.Pacientul este in stare stabila dupa administrarea tratamentului, iar alte patru persoane au fost plasate in carantina.Ciuma bubonica este cea mai comuna forma de ciuma la nivel mondial si poate evolua in ciuma pulmonara, sau pneumonica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Ciuma pneumonica este cea mai rara, insa cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila transmitere de la persoana la persoana printr-o simpla tuse. Rata mortalitatii sale poate fi ridicata, insa tratamentul cu antibiotice este eficient, daca este administrat in 24 de ore.La mijlocul acestei luni, Mongolia Interioara a raportat un caz de ciuma bubonica dupa ce un barbat de 55 de ani a fost diagnosticat in urma consumarii carnii de la un iepure salbatic , la data de 5 noiembrie. Boala fusese confirmata anterior la alte doua persoane, la inceputul lunii. Ambii pacienti proveneau din Mongolia Interioara si au fost plasati in carantina intr-o institutie din capitala Chinei dupa ce au fost diagnosticati cu ciuma pneumonica.Ciuma bubonica, boala cunoscuta si sub numele de "moarte neagra" in Evul Mediu, este deosebit de infectioasa si deseori fatala si este raspandita in special de rozatoare.Cazurile de ciuma nu sunt neobisnuite in China, insa epidemiile au devenit din ce in ce mai rare. Din 2009 pana in 2018, China a raportat doar 26 de cazuri, dintre care 11 pacienti au murit, noteaza Reuters.