Un petrolier si un cargo s-au ciocnit in marea Chinei de Est: Sunt 32 de disparuti, autoritatile se tem de un dezastru ecologic (Video)

Dupa doua zile de la coliziunea de sambata seara dintre un petrolier si un vas cargo in largul coastei de est a Chinei, petrolul inca se scurge in mare si exista riscul ca tancul petrolier sa explodeze si sa se scufunde. Acesta transporta condensat, o forma ultra-usoara de petrol, care poate fi mai periculos pentru mediu in aceasta stare decat forma bruta."Condensatul are sanse mai mari sa se evaporeze si sa se amestece cu apa. De asemenea, poate sa nu aiba miros ori culoare, asa ca ar fi mai greu de detectat, retinut si curatat", a declarat John Driscoll de la JTD Energy Service, citat de BBC.Inregistrat in Panama, petrolierul apartine unei companii din Iran si transporta 136.000 de tone de petrol cand s-a ciocnit cu un cargo la aproximativ 300 de kilometri de costa Shanghaiului. Luni dimineata, vasul inca ardea si nu este cunoscuta suprafata afectata de scurgerea de petrol.China a trimis mai multe nave pentru operatiunea de salvare, iar Coreea de Sud a ajutat prin trimiterea unui elicopter si a unei nave a pazei de costa. Marina americana a trimis si ea un avion militar pentru a sustine eforturile de salvare.Echipajul petrolierului, format din 30 de iranieni si doi din Bangladesh, este dat disparut, in ciuda eforturilor internationale de salvare.