Un stat american depune plangere impotriva Chinei: O acuza ca a disimulat gravitatea pandemiei

Plangerea civila, depusa de procurorul statului, Eric Schmitt, vizeaza guvernul, Partidul Comunist Chinez, precum si alti responsabili si institutii ale tarii. Ea ii acuza in special ca au "ascuns informatii cruciale" de la inceputul pandemiei, au arestat avertizori de integritate si au negat natura extrem de contagioasa a noului coronavirus.Aceasta disimulare a cauzat "o pandemie mondiala inutila si evitabila" care a antrenat pierderi in vieti omenesti si consecinte economice importante cu pierderi estimate la cel putin cateva miliarde de dolari in acesta stat din centrul tarii, potrivit documentelor juridice.Presedintele american, Donald Trump, a facut acuzatii similare, apreciind ca liderii chinezi ascund bilantul real al pandemiei in aceasta tara, ceea ce Beijingul a dezmintit.Beijing a fost dat in judecata in special pentru "tulburarea ordinii publice" si "activitati anormal de periculoase". Missouri reclama despagubiri materiale a caror valoare nu a fost precizata.Peste 5.800 de persoane au fost testate pozitive in Missouri care a inregistrat cel putin 177 de morti, potrivit autoritatilor locale. Pe glob, mai mult de 2,5 milioane de persoane au fost contaminate si peste 175.000 au decedat de COVID-19, boala provocata de coronavirus.Potrivit procurorului republican Eric Schmitt, primele transmisii ale virusului intre oameni au avut loc la inceputul lunii decembrie la Wuhan, orasul unde a aparut coronavirusul. Cu toate acestea, guvernul a lasat virusul sa se raspandeasca in tara, apoi in strainatate, inainte de a lua masurile necesare la sfarsitul lui ianaurie pentru a frana contaminarea.In timp ce ascundeau extinderea pandemiei, autoritatile chineze au oprit pentru ele echipamente de protectie de buna calitate, autorizand insa exportul de echipament defectuos. Acest stocaj abuziv ar fi "pus in pericol viata personalului medical si echipelor de salvare" in tarile afectate de COVID-19."Partidul Comunist Chinez a facut ce fac regimurile autoritare: au ascuns adevarul pentru a-si salva pielea", a comentat senatorul republican Ben Sasse, foarte critic impotriva Beijingului. "Odata ce americanii vor invinge acest virus infect, vom cere socoteala guvernului chinez corupt", a adaugat acest congresman de Nebraska intr-un comunicat.