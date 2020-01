Virusul misterios din China: Numarul persoanelor infectate este mult mai mare decat s-a anuntat oficial, sustin oamenii de stiinta

Ziare.

com

Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, insa expertii din Marea Britanie estimeaza ca cifra se apropie de 1.700.Doua persoane au murit in urma virusului, care a aparut in orasul Wuhan in luna decembrie."Sunt mult mai ingrijorat acum decat eram acum o saptamana", a declarat profesorul Neil Ferguson.Cercetarea a fost realizata de Centrul MRC pentru analiza globala a bolilor infectioase de la Imperial College London, care ofera consultanta inclusiv Guvernului britanic si Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Autoritatile din Singapore si Hong Kong au monitorizat pasagerii veniti cu avionul de la Wuhan, iar SUA au anuntat masuri similare la aeroporturile din San Francisco, Los Angeles si New York.Desi focarul a fost localizat in Wuhan, au existat doua cazuri in Thailanda si unul in Japonia."Acest lucru ma ingrijoreaza. Pentru ca Wuhan sa fi exportat trei cazuri de virus in alte tari, asta presupune ca ar trebui sa fie mult mai multe cazuri decat s-au raportat", a declarat Neil Ferguson.Wuhan International Airport serveste o populatie de 19 milioane, dar doar 3.400 de persoane calatoresc zilnic in alte tari.Oficialii chinezi sustin ca nu au existat cazuri de propagare a virusului de la o persoana la alta. In schimb, virusul ar fi trecut bariera speciilor si provine de la animale infectate la o piata de fructe de mare si animale salbatice din Wuhan.Vineri, misterioasa penumonie virala aparuta in centrul Chinei, al carei virus face parte din familia SARS, a facut a doua victima.Un barbat in varsta de 69 de ani a murit la Wuhan, unde boala a fost descoperita luna trecuta pentru prima oara.Starea pacientului, care s-a imbolnavit la 31 decembrie, s-a agravat cinci zile mai tarziu, printr-o miocardita grava (inflamarea muschiului cardiac), o functie renala anormala si multiple organe grav afectate, au precizat autoritatile sanitare.Potrivit ultimului bilant disponibil, cel putin 41 de bolnavi au fost inregistrati in China, dintre care cinci se afla in stare grava.Aceasta pneumonie alimenteaza temeri cu privire la o reaparitie a unui virus de tip SARS (Sindromul Respirator Sever Acut), extrem de contagios, care a ucis 650 de persoane in China continentala si la Hong Kong in perioada 2002-2003.Ancheta autoritatilor sanitare chineze a permis sa se stabileasca faptul ca mai multi pacienti sunt vanzatori intr-o piata din Wuhan, specializata in vanzarea angro de fructe de mare si peste.Municipalitatea a luat mai multe masuri, dispunand inchiderea pietei respective, unde au fost efectuate analize si o dezinfectie.Alte doua cazuri ale acestei pneumonii misterioase au fost descoperite in Thailanda si Japonia. Autoritatile celor doua tari au anuntat ca pacientii au fost la Wuhan inainte de spitalizare.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca este de luat in calcul o epidemie mai vasta.Virusurile coronariene pot provoca o serie de infectii, de la o raceala la simptome asemanatoare SARS.