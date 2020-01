Virusul misterios s-a raspandit in mai multe orase din China. A aparut si in Coreea de Sud

Ziare.

Coreea de Sud a confirmat, la randul ei, primul caz de boala, la o femeie din China care a calatorit duminica din orasul chinez Wuhan la Aeroportul International Incheon, transmite Reuters.Comisia pentru sanatate Daxing, din Beijing, a confirmat doua cazuri de imbolnavire cu acest coronavirus, in timp ce Comisia pentru sanatate din provincia Guangdong, din sudul Chinei, a confirmat un caz in Shenzhen. Acestea sunt primele cazuri din China in afara orasului Wuhan, unde au aparut prima oara.Comisia Municipala pentru Sanatate din Wuhan a anuntat 136 de cazuri noi de pneomonie provocat de tulpina de coronavirus, care se adauga altor 62 de cazuri cunoscutw. Un al treilea deces a avut loc sambata, potrivit autoritatilor.Astfel, numarul total al cazurilor cunoscute la nivel mondial a depasit 200, ceea ce scoate in evidenta dificultatile autoritatilor de a tine sub control raspandirea bolii.Sute de milioane de turisti chinezi vor calatori in tara si in strainatate in timpul vacantei pentru Noul An Lunar, care va incepe in aceasta saptamana.Potrivit unui raport realizat de MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis al London Imperial College, pe 12 ianuarie erau 1.723 de cazuri in Wuhan City cu simptome asociate bolii, autoritatile chineze din domeniul sanatatii nu au comentat in mod direct raportul.Autoritati din intrega lume, inclusiv din Statele Unite si multe tari asiatice, au intensificat controlul calatorilor din Wuhan. In afara Chinei, doua cazuri au fost raportate in Thailanda si unul in Japonia, toate implicand persoane din Wuhan sau care au vizitat recent orasul.Virusul provine din aceeasi familie de coronavirusuri ca Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS (Sindromul Respirator Acut Sever), care a omorat aproape 800 de oameni la nivel global in timpul epidemiei din 2002/03, care a debutat tot in China.Simptomele includ febra mare si dificultati de respiratie, similare cu multe alte afectiuni respiratorii, ceea ce implica complicatii in diagnosticare.Comisia Nationala pentru Sanatate din China a anuntat, duminica, intensificarea eforturilor de preventie, dar a recunoscut ca nu cunoaste inca sursa virusului.Actiunile companiilor farmaceutice si ale producatorilor de masti din China au crescut luni, ca urmare a epidemiei.Epidemia este unul dintre cele mai importante subiecte discutate pe platforma chineza de socializare Wibo, unde multi dintre utilizatori si-au exprimat ingrijorarea.