Virusul ucigas din China a rapus deja peste 100 de oameni. Primul caz confirmat in Germania

Mai exact, Comisia Nationala de Sanatate din China a anuntat, marti, ca bilantul mortilor a ajuns la 106, iar 4.515 persoane sunt infectate, conform Bloomberg . Totusi, conform hartii pe care poate fi urmarita in timp real raspandirea virusului ucigas din China , numarul mortilor ar fi 107.O suta dintre decese au avut loc in Hubei, provincia in care se afla orasul Wuhan.Infectii au fost raportate si in Australia, precum si in SUA, Franta si Canada, desi numarul de cazuri a fost mult mai mic, fiecare tara avand mai putin de 10 cazuri. Si Germania a confirmat primul caz, la un barbat din Starnberg.Iata care sunt tarile in care s-au inregistrat cazuri de infectari cu coronavirus pana luni la amiaza. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a vizitat marti Beijingul pentru a evalua situatia.A.G.