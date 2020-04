Wuhan revine treptat la viata, dar ramane in alerta in fata pericolului COVID-19

LIVE

Municipalitatea de 11 milioane de locuitori, asemenea altor orase din provincia Hubei, in centrul Chinei, a fost plasata in carantina la sfarsitul lunii ianuarie, o decizie drastica, instituita pentru stoparea propagarii bolii, informeaza AFP vineri.La Wuhan au fost inregistrate 3.322 de decese si 81.620 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cel mai mare numar inregistrat in China.Cand numarul de noi infectari a inceput sa se apropie de zero, autoritatile au inceput sa ridice restrictiile de deplasare, permitand totodata si intrarea persoanelor din exterior.Drept urmare, strazile s-au animat din nou in ultimele zile.La sfarsitul lui ianuarie, cand orasul a intrat in carantina, strazile erau pustii si tacute, magazinele inchise, frica era omniprezenta, iar locuitorii, panicati, se imbulzeau sa cumpere alimente si medicamente.In prezent, autovehiculele incep sa circule din nou pe strazi, afacerile isi reiau activitatea, iar locuitorii pot din nou sa-si planifice activitatile cotidiene."Trebuie sa rezistam! In caz contrar, ce rost mai are sa traim, nu-i asa"?, a declarat pentru AFP Waiwai, proprietarul unei mici cafenele din Wuhan. Localul sau s-a redeschis duminica, dar doar pentru comenzi la pachet, intrucat distantarea sociala este in continuare obligatorie.China se teme de un potential al doilea val epidemic, care ar putea fi provocat de persoane care vin din tari unde COVID-19 face in continuare victime, in special Statele Unite si Europa.Minicipalitatea Wuhan a avertizat vineri ca reintoarcerea completa la normalitate va mai dura o perioada. Autoritatile au facut un apel pentru evitarea unei "relaxari" totale, pledand pentru mentinerea anumitor restrictii, pentru purtarea mastilor si limitarea adunarilor de persoane."Bineinteles ca exista inca un risc. Printre persoanele care vor veni din afara orasului, vor exista cu siguranta cazuri importate", a estimat Bian, un tanar de 26 de ani care lucreaza in domeniul alimentar.Insotit de un grup de prieteni alaturi de care se plimba printr-un mare complex comercial, spune ca este fericit sa poata vedea lumina de la capatul tunelului. "E un sentiment bun. Am stat acasa prea mult timp".