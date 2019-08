YouTube a blocat sute de canale de propaganda ale Chinei privind protestele din Hong Kong

Ziare.

Compania a dezactivat grupul de canale care actionau "intr-o campanie coordonata de influentare". Anuntul a fost facut la trei zile dupa ce Facebook si Twitter au spus ca au eliminat conturi identificate ca avand legatura cu campanii de dezinformare sprijinite de China, menite sa discrediteze protestatarii pro-democratie.China a blocat accesul la YouTube in 2009, masura ce face parte din politicile restrictive ale regimului comunist, care interzice folosirea oricaror servicii occidentale de internet.Canalele de YouTube in cauza foloseau retele private virtuale (VPN) si alte metode pentru a masca originile conturilor.Dupa ce Twitter a anuntat ca a sters peste 200.000 de conturi care "cautau in mod deliberat ca semene discordie in Hong Kong", Variety a descoperit zeci de conturi active pe care se publica sub hashtag-ul #SupportMulan.Unele conturi pro-China au publicat imaginea actritei Crystal Yifei Liu, care o interpreteaza pe Mulan in noul film Disney, dupa ce ea a spus ca sprijina politia din Hong Kong, care incearca sa reprime demonstratiile.Avand in vedere ca platformele online americane sunt inaccesibile in tara, presa chineza a cheltuit "sute de mii de dolari" pentru crearea de continut si distribuirea lui pe YouTube, Facebook, Twitter si alte servicii, potrivit New York Times, care citeaza documente guvernamentale.Peste 4.000 de alerte sunt trimise lunar utilizatorilor de catre grupul de analiza Google cu privire la incercari din partea unor "actori iliciti sau atacatori sprijiniti de guvern" de a-si infiltra conturile, au mai explicat reprezentantii companiei.