CIA declasifica operatiunile secrete cu porumbei, pisici si delfini folositi ca spioni

Porumbeii, folositi de mii de ani

Plasau senzori de depistare a armelor chimice

CIA a folosit si delfini

Ziare.

com

Documentele prezinta si modul cum erau folositi corbi pentru a plasa dispozitive de ascultare pe pervazele unor case si cum delfinii erau antrenati pentru misiuni asemanatoare, informeaza BBC.CIA considera la acel moment ca animalele indeplinesc sarcini "unice" pentru operatiunile pe care le desfasura.In sediul central din Langley, Virginia, al CIA este un muzeu, din pacate inchis in prezent pentru public. In timpul unei vizite pentru un interviu cu directorul de atunci al Agentiei, reporterul BBC a vazut ceva neobisnuit printre numeroasele dispozitive de spionaj:Folosirea porumbeilor pentru comunicare dateaza de mii de ani, dar in timpul Primului Razboi Mondial acestia au fost folositi pentru a colecta informatii din domeniul intelligence.In Al Doilea Razboi Mondial o ramura a British intelligence - MI14 (d) - a dezvoltat un serviciu secret bazat pe porumbei prin care pasarile erau parasutate in cutii deasupra Europei ocupate. Porumbeii aveau atasat un chestionar. Peste 1.000 s-au intors cu mesaje care includeau detalii despre locuri in care se aflau rachete V1 si radarele germane.Un mesaj din partea grupului de rezistenta numit "Leopold Vindictive", mentioneaza BBC, a intocmit un raport de 12 pagini care i-a fost trimis direct lui Churchill. Dupa razboi, un reprezentant al "Pigeon Sub-Committee" a cautat solutii pentru folosirea porumbeilor in timpul Razboiului Rece.Dar cum cea mai mare parte a operatiunilor britanice de spionaj erau blocate, CIA a preluat ideea de a trimite porumbei-spioni.Operatiunea Tacana s-a dezvoltat incepand cu anii '60 si viza pregatirea diferitelor animale, dar si pasari migratoare care ar fi putut plasa senzori de depistare a armelor chimice sovietice.De asemenea, sunt dovezi ca au fost facute teste de stimulare a creierului cainilor de la distanta, foarte multe detalii ramanand clasificate, precizeaza BBC.Operatiunea Acoustic Kitty presupunea plasarea si a unor pisici care aveau implantate dispozitive de ascultare.In anii '60, documentele arata ca CIA a folosit si delfini pentru "strapungerea porturilor", aflati sau nu sub control.Potrivit BBC, in Key West, Florida, o echipa de specialisti a incercat sa determine delfini sa atace nave inamice. Sau sa poarte cu ei senzori care sa depisteze submarinele nucleare sovietice ori sa caute urme de arme radioactive si biologice din apropierea unor obiective strategice.Pana in 1967, CIA ajunsese sa cheltuiasca peste 600.000 de dolari pe trei programe - "Oxygas" pentru delfini, "Axiolite" care implica pasari si "Kechel" cu caini si pisici.International Spy Museum a postat pe Facebook linkul de pe site-ul CIA unde se afla aceste documente.