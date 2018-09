CIA va lansa atacuri cu drone impotriva Al-Qaida si Statului Islamic

Ziare.

Potrivit New York Times, care citeaza oficiali nigerieni si americani, operatiuni de supraveghere au loc de cateva luni de pe micul aeroport din Dirkou a carui pista a fost extinsa, iar securitatea a fost intarita din luna februarie.Ministrul de Interne nigerian, Mohamed Bazoum, a recunoscut prezenta dronelor americane in acest mic oras desertic, fara a oferi mai multe informatii, in timp ce primarul din Dirkou, Boubakar Jerome, a afirmat ca acest lucru a imbunatatit securitatea orasului sau.Utilizarea dronelor de catre CIA a fost limitata de fostul presedinte american Barack Obama in urma unor raiduri care au facut victime civile. Obama a preferat sa incredinteze aceste operatiuni armatei pentru un control mai bun, a adaugat New York Times.Insa succesorul sau, Donad Trump, a relansat rolul CIA in folosirea dronelor pentru a lansa aceste atacuri, potrivit aceleiasi surse.Pentagonul dispune de o baza la Niamey, capitala Nigerului, la 1.300 de kilometri de Dirkou. Militarii americani au lansat operatiuni impotriva islamistilor din Libia, a carei frontiera de sud trece la nord de Dirkou, potrivit New York Times.Tara saraca, Nigerul este situat in zona Sahel unde opereaza jihadistii. La randul sau, Libia se afla in haos de la rasturnarea regimului Muammar Gaddafi in octombrie 2011.