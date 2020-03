Corona si serviciile secrete

Serviciul secret german si SARS

La ce foloseste totul?

De ce? Si cum procedeaza ele?La sfarsitul lui 2002, lumea s-a confruntat cu prima pandemie din pe atunci inca tanarul secol 21: este vorba de SARS (Sindromul Acut Respirator Sever), o ruda apropiata a actualului coronavirus.Virusul s-a raspandit din sudul Chinei in lumea globalizata si s-a soldat cu aproximativ 800 de morti. Dar guvernul si Partidul Comunist din China au tinut mai intai secreta izbucnirea epidemiei.Potrivit cotidianului german Die Welt, serviciul german de informatii externe BND (Bundesnachrichtendienst) furnizase deja informatii despre SARS si raspandirea sa cu saptamani bune inainte de primele relatari oficiale pe aceasta tema.Aceste informatii au fost transmise guvernului german si autoritatilor sanitare din Republica Federala. Potrivit unor surse apropiate serviciilor de securitate, BND ar fi interceptat atunci convorbiri telefonice si alte comunicatii ale guvernului chinez. Agentii germani au obtinut astfel nu numai informatii despre boala in sine, ci si despre strategia initiala a guvernului de la Beijing, de a ascunde adevarul despre epidemie.Conform relatarilor de presa actuale, la fel ar proceda in prezent in cazul crizei coronavirusului si serviciile secrete americane: atat agentia Reuters, cat si Yahoo News au relatat la unison ca directorul intregului sistem al serviciilor de informatii americane (Director of National Intelligence), care conduce toate cele 17 astfel de servicii si care raporteaza direct Casei Albe, ar colecta si analiza in prezent toate datele despre originea, dezvoltarea, raspandirea si combaterea noului coronavirus.Nu numai CIA se ocupa de aceste lucruri. SUA sunt printre foarte putinele state ale lumii care au inclusiv un serviciu de informatii medicale si de sanatate - National Center for Medical Intelligence (NCMI), subordonat serviciului secret militar DIA (Defense Intelligence Agency).Serviciile secrete ar folosi un spectru de mijloace larg pentru a obtine informatii despre coronavirus. Cu alte cuvinte: nu sunt analizate numai informatii provenite din relatari oficiale, presa, surse online sau din retelele de socializare. Serviciile americane s-ar folosi de toate instrumentele secrete disponibile, de la imagini furnizate de sateliti, la informatii obtinute prin agenti, pana la interceptarea de comunicatii.Nu se stie desigur ce anume exact ii intereseaza pe spioni. Este de presupus insa ca SUA se folosesc de accesul obtinut de serviciile secrete pentru a sta cu ochii mai ales pe evolutiile din China sau Iran.Agenti secreti infiltrati in conducerea de stat a Chinei sau in Ministerul iranian al Sanatatii ar putea avea acces, de exemplu, la cifrele neoficiale privind numarul real de cazuri de imbolnavire, la informatii privind modurile diferite de transmitere a virusului sau la strategii de combatere a acestuia. Probabil ca sunt interceptate acum mai ales comunicatiile pe tema crizei coronavirusului.Spionajul si serviciile secrete nu pot opri pandemia si nici nu pot vindeca oamenii bolnavi. Dar ele pot furniza informatii de calitate factorilor de decizie, care, la randul lor, ar putea, in cazul ideal, sa ia astfel cele mai eficiente masuri.S-ar reduce astfel nesiguranta, s-ar intelege mai bine amploarea raspandirii virusului, s-ar putea elabora planuri si capacitati de actiune mai eficiente.Este vorba desigur si despre recunoasterea si evaluarea pagubelor de ordin politic si economic. Toate acestea au legatura cu actuale campanii crase de dezinformare si cu invinuiri reciproce privind izbucnirea pandemiei.De fapt, serviciile secrete fac in cazul crizei coronavirusului ceea ce fac ele mereu: culeg informatii pe care nu le are nimeni altcineva. Este valabil mai ales in cazul unor tari precum China sau Iran, in care informatiile oficiale nu sunt foarte demne de incredere.Numeroasele inchideri de granite, interdictii de circulatie, de iesire in public si carantine, aplicate in Europa, Asia si America, se bazeaza desigur si pe canalele de informatii si comunicare oficiale, publice, traditionale. Serviciile de informatii pot oferi in aceste cazuri un ajutor binevenit.