Femeia pe care Trump o vrea sefa la CIA s-a oferit sa renunte din cauza controverselor legate de tortura

Oficialii cred ca din acest motiv Senatul nu o va confirma in functie, scrie Washington Post Gina Haspel a fost convocata de Casa Alba, vineri, pentru a fi pregatita pentru audierea de confirmare din Senat, dar si pentru a da mai multe detalii despre cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.In cadrul intalnirii, Haspel le-a spus oficialilor ca e dispusa sa se retraga daca implicarea in interogari va afecta imaginea CIA si a ei.Gina Haspel, in prezent director-adjunct al CIA, a condus scurt timp, in 2002, un centru special al CIA din Thailanda, unde ar fi fost supusi unor tehnici dure de interogare asimilate torturii teroristii Abu Zubayadah si Abd al Rahim al-Nashiri.De asemenea, Gina Haspel a fost suspectata ca a ordonat distrugerea inregistrarilor video ale audierilor in care era folosita tehnica simularii inecului.Donald Trump s-a pronuntat in mai multe randuri in favoarea utilizarii tehnicilor dure de interogare a suspectilor de terorism.Presedintele american a aflat de situatie, vineri, cand si-a sunat cativa membri din staff in timp ce se intorcea dintr-o excursie la Dallas. El a decis sa o sustina in continuare pe Haspel pentru functia de director al CIA.Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a refuzat sa dea detalii despre oferta Ginei Haspel de a se retrage, insa a evidentiat ca aceasta lucreaza in interesul publicului si este calificata pentru functie, avand sprijinul complet al presedintelui."Este cea mai buna dintre cei mai buni", a spus Sanders, descriind-o drept "un bun patriot".A.D.