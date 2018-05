Un fost agent al CIA e inculpat de spionaj in folosul Chinei

Ziare.

Acest caz ar putea fi legat de prabusirea spectaculoasa a retelei CIA in China acum opt ani, informeaza AFP.La trei ani dupa ce a parasit CIA in 2007, Jerry Chun Shing Lee, un cetatean naturalizat american in varsta de 53 de ani, a acceptat bani de la agenti ai serviciilor secrete chineze in schimbul unor informatii "despre apararea nationala a Statelor Unite", a indicat Departamentul de Justitie.Lee, care era atunci rezident in Hong Kong,, potrivit aceleiasi surse.Potrivit unui mandat de arestare facut public dupa retinerea sa in ianuarie, agentii FBI, politia federala americana, au descoperit in 2012 in bagajele lui Lee carnete continand nume, contacte si alte indicii in legatura cu angajati si informatori ai CIA. Insa el a fost arestat doar sase ani mai tarziu.Autoritatile nu au indicat de ce a durat atat de mult pana cand Lee a fost inculpat si nu au furnizat detalii cu privire la materialele pe care el le-ar fi transmis agentilor chinezi.New York Times a relatat anul trecut ca intre 2010 si sfarsitul anului 2012, chinezii au ucis "cel putin zece" dintre sursele pe care CIA le-a avut in China si au bagat la inchisoare alte cel putin sase