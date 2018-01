Apelul lui Trump la dialog il lasa rece pe Kim Jong Un: Coreea de Nord este o amenintare nucleara reala pentru continentul american

Ziare.

"Fortele imperialiste conduse de Statele Unitesi. Situatia internationala actuala cere rasturnarea fundamentala a unei lumi inegale, in care comploturile pentru interferenta in afacerile interne ale altor state suverane sunt impuse de fortele reactionare imperialiste conduse de SUA, iar principiile de baza ale relatiilor internationale sunt ignorate in mod fatis", a scris ziarul Rodong Sinmun, publicatia oficiala a Coreei de Nord.In articolul intitulat "Pozitia hotarata a Coreei de Nord privind politica externa" se mentioneaza ca "ordinea internationala inegala condusa de Statele Unite este acum zdruncinata de catre republica noastra, care a aparut ca o noua forta strategica,".In privinta recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre Donald Trump, regimul nord-coreean considera ca Donald Trumo este "un traficant de razboi care distruge pacea mondiala".Liderul de la Casa Alba declarase, sambata, ca ar accepta o convorbire cu Kim Jong-Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv "nu doar in privinta Jocurilor Olimpice"."Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest lucru", a declarat presedintele american la Camp David, referindu-se la un posibil dialog telefonic cu liderul nord-coreean. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea loc fara conditii prealabile."Mi-as dori ca aceste discutii sa continue si dupa Jocurile Olimpice, as vrea sa vad sportivii nord-coreeni la Olimpiada si lucrurile ar putea continua si mai departe", a precizat, sambata, presedintele american.Saptamana trecuta, Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru discutii la nivel inalt privind posibila participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor dintre cele doua tari.