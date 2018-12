Atac cibernetic care i-a pus pe tava lui Kim Jong Un numele a 1.000 de fugari din Coreea de Nord

Ziare.

Un calculator personal de la centrul condus de stat a fost "infectat cu un cod malitios", potrivit BBC. Ministerul a comunicat ca este prima scurgere de informatii majora care implica fugari din Coreea de Nord. Identitatea hackerilor si originea atacului cibernetic nu au fost confirmate inca.Coreea de Nord nu cunoaste identitatea tuturor cetatenilor care au fugit din tara. Unii sunt dati disparuti sau au fost inregistrati ca decedati.In jur de 997 de fugari din Coreea de Nord au fost informati ca numele, data nasterii si adresele lor au fost dezvaluite, insa deocamdata nu este clar ce impact va avea acest incident.Analistii sustin ca exista ingrijorari privind faptul ca aceasta scurgere ar putea pune in pericol rudele din Nord ale celor care au fugit.Sokeel Park, un ONG international care ajuta fugarii din Coreea de Nord, a informat ca aceasta scurgere va face ca alti fugari sa se simta in pericol locuind in Coreea de Sud. Ei si-ar putea schimba numele, numerele de telefon si adresele de domiciliu.Investigatiile Ministerului Unificarii si ale politiei sunt in desfasurare, ministerul comunicand ca face tot ce este posibil pentru a preveni viitoare atacuri.Expertii in securitatea cibernetica au avertizat despre faptul ca hackerii din Coreea de Nord isi perfectioneaza tehnicile de atac. In septembrie, procurorii din SUA au pus sub acuzare un barbat nord-coreean pentru ca ar fi fost implicat in crearea de software care ar fi fost folosit pentru a ataca sistemul de sanatate din Marea Britanie - National Health Service (NHS) .