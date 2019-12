Beijingul, Tokyo si Seulul fac apel catre Phenian: Sa se abtina de la provocari

"INCALZIRE" TIMIDA

"Noi am reafirmat ca denuclearizarea peninsulei (coreene) si pacea durabila in Asia de Est sunt obiectivul comun al celor trei tari", a declarat premierul chinez Li Keqian marti, la finalul summitului organizat la Chengdu (sud-vest), relateaza AFP.Coreea de Nord "trebuie sa se abtina de la provocari", a subliniat omologul sau japonez Shinzo Abe, precizand ca este vorba despre un "mesaj comun" al Beijingului, Seulului si Tokyo.Phenianul a procedat recent la o serie de teste in baza de tir de rachete de la Sohae, dupa o succesiune de tiruri de proiectile in saptamanile dinainte, in pofida mai multor rezolutii ONU care le intezic.Regimul lui Kim Jong Un a facut, in ultimele saptamani, o serie de declaratii vehemente si a dat Washingtonului un ultimatum care expira la sfarsitul anului. In lipsa unor progrese in discutii, Phenianul a amenintat cu un "cadou de Craciun"."Poate ca va fi un cadou dragut, poate ca un cadou in care el imi trimite o vaza frumoasa in loc de un test de racheta", a glumit in Florida presedintele Statelor Unite, care a refuzat sa speculeze cu privire la care ar fi raspunsul american fata de un tir de racheta balistica cu raza lunga de actiune - care ar fi primul din 2017.In urma unei apropieri spectaculoase in 2018, negocierile cu privire la programul nuclear nord-coreean se afla in impas dupa esecul summitului de la Hanoi, in februarie, intre Trump si Kim.Japonia, aliata Statelor Unite, se afla in prima linie, constituind una dintre tintele favorite ale testelor de racheta ale regimului stalinist, ale carui proiectile de obicei cad in Marea Japoniei sau survoleaza arhipelagul.Agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA a catalogat marti Japonia drept un "pitic politic" si a apreciat ca tirurile nord-coreene de racheta nu constituie "nicio amenintare".Summitul de la Chengdu a permis de asemenea o apropiere intre Japonia si Coreea de Sud, printr-o intalnire, prima din ultimele 15 luni, intre Shinzo Abe si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Premierul japonez a indemnat Seulul, intr-o conferinta de presa la finalul summitului, sa faca tot ceea ce este necesar pentru ca Japonia si Coreea de Sud "sa revina la relatii solide". El a insistat insa asupra "responsabilitatii" Seulului in solutionarea diferendelor intre cele doua tari.Presedintele sud-coreean i-a transmis interlocutorului sau japonez importanta purtarii unor "convorbiri proaspete" in vederea solutionarii diferendelor dintre cele doua tari, potrivit presei sud-coreene.El a apreciat totodata ca Sudul si Japonia sunt "cei mai apropiati vecini, geografic, cultural si istoric", potrivit presedintiei.Cei doi, Abe purtand un costum bleumarin, iar Moon zambind si purtand un costum gri, si-au stans mana la intalnire, in marja summitului.Relatiile intre Tokyo si Seul sunt afectate de decenii de contencioase istorice mostenite din epoca in care peninsula coreeana a fost o colonie japoneza (1910-1945).Insa tensiunile s-au agravat in urma cu un an, cand tribunale sud-coreene au hotarat ca intreprinderi japoneze sa despagubeasca sud-coreeni fortati sa munceasca in uzinele acestora in timpul ocupatiei japoneze.Tokyo a decis vara aceasta sa scoata Coreea de Sud de pe o lista cu state considerate parteneri comerciali privilegiati, o masura careia Seulul i-a raspuns imediat printr-o radiere similara a Japoniei."In calitate de mare putere regionala, China spera sa arate lumii ca, prin forta sa diplomatica, ea ii poate reuni in jurul aceleiasi mese pe liderii japonez si sud-coreean", a declarat pentru AFP Haruko Satoh, un specialist in politica chineza de la Universitatea Osaka.Departe a a pune capat diferendelor dintre Tokyo si Seul, acest gest ar urma sa asigure Washingtonul, ingrijorat de disensiuni intre cei doi aliati-cheie ai sai in securitatea Asiei de est.