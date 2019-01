Cel mai inalt diplomat nord-coreean in Italia a cerut azil intr-o tara occidentala (media sud-coreene)

Ziare.

com

Jo Song Gil, ambasadorul interimar nord-coreean in Italia, a cerut azil pentru el si familia sa intr-o tara occidentala, se mentioneaza in ziarul sud-coreean care citeaza surse diplomatice de la Seul, relateaza AFP.", a afirmat una dintre aceste surse citate de cotidian.Potrivit acestei surse, cazul sau constituie o problema pentru autoritatile italiene care, totusi, "il protejeaza intr-un loc sigur".Aceasta ar fi o dezertare foarte importanta, precum cea din anul 2016 a fostului numar doi al ambasadei Coreii de Nord in Marea Britanie, Thae Yong-Ho, unul dintre cei mai inalti diplomati din Coreea de Nord care au dezertat in ultimii ani., cand Italia a cerut ambasadorului desemnat al Coreii de Nord, Mun Jong-Nam, care nu era inca acreditat pe deplin, sa paraseasca tara in semn de protest impotriva lansarilor de rachete si a testelor nucleare efectuate de Phenian.Dl Jo este '''', a precizat JoongAng citand un expert neidentificat.Majoritatea diplomatilor nord-coreeni trebuie in general sa lase in tara membri ai familiilor lor, adesea copiii, pentru a nu dezerta atunci cand sunt detasati in strainatate.Jo Song Gil, totusi, a sosit la Roma in mai 2015 impreuna cu sotia si copiii, ceea ce sugereaza ca ar putea proveni dintr-o familie privilegiata, noteaza ziarul citat, mentionand ca motivele acestei dezertari nu sunt cunoscute.