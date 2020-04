Chinezii au trimis doctori in Coreea de Nord, dupa informatiile potrivit carora Kim Jong Un ar avea probleme grave de sanatate

Ziare.

com

Potrivit The Guardian , deplasarea echipei de medici are loc in contextul rapoartelor neclare despre starea de sanatate a liderului de la Phenian, insa nu se stie ce anume vor verifica medicii in ce priveste starea lui Kim Jong Un.Delegatia este condusa de un membru important al Partidului Comunist Chinez, informeaza si Reuters.Daily NK, un site sud-coreean, a transmis in aceasta saptamana ca liderul de la Phenian este in perioada de recuperare dupa o interventie cardiovasculara suferita pe 12 aprilie.La scurt timp, au aparut informatii contradictorii, o televiziune din Hong Kong transmitand chiar ca Kim Jong Un ar fi murit, scrie si Newsweek Totusi, un oficial din Pentagon nu a confirmat aceasta ipoteza: "In timp ce Statele Unite continua sa monitorizeze rapoartele privind sanatatea liderului suprem nord-coreean, in acest moment nu exista confirmare din partea canalelor oficiale ca Kim Jong Un a decedat".Ultima aparitie publica a liderului nord-coreean a fost pe 11 aprilie, astfel ca a lipsit pana si la festivitatile din 15 aprilie, destinate bunicului sau, fondatorul tarii, Kim Il Sung.In varsta de 36 sau 37 de ani, in functie de sursa, Kim Jong Un conduce tara in decembrie 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong Il.