CNN anunta ca Kim Jong Un ar avea probleme grave de sanatate

Ziare.

com

Kim Jong Un nu a mai fost vazut in spatiul public de ceva timp, iar surse credibile au declarat pentru CNN ca acesta ar avea probleme de sanatate."Problemele sale sunt grave", a relatat CNN, citand un oficial american.Kim a absentat de la un eveniment public ce a avut loc pe 15 aprilie, aniversarea parintelui fondator al tarii, Kim II Sung, ceea ce a alimentat si mai mult speculatiile, avand in vedere ca era o prezenta constanta la astfel de evenimente.In plus, Daily NK, un ziar din Coreea de Sud care se concentreaza pe evenimentele din Coreea de Nord, scrie ca liderul nord-coreean ar fi fost supus unei interventii asupra sistemului cardiovascular pe 12 aprilie.Aceasta ar fi fost cauzata de fumatul excesiv, obezitate si suprasolicitare.In acest moment, Kim Jong Un ar fi fost externat intr-o locuinta care ii apartine.Aceste informatii sunt insa greu de confirmat oficial, avand in vedere ca in Coreea de Nord nu exista o presa libera.In orice caz, ultima aparitie in public a lui Kimg Jong Un dateaza de pe 11 aprilie.C.S.