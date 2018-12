CNN: Coreea de Nord pare sa extinda o baza de rachete nucleare

Ziare.

Imaginile releva ca autoritatile din Coreea de Nord lucreaza la extinderea bazei de rachete de la Yeongjeo-dong, se arata in raportul elaborat de specialistii Institutului Middlebury pentru Studii Internationale, informeaza CNN."Imaginile arata ca baza balistica ramane activa. In plus, in ultimul an, Coreea de Nord a extins semnificativ instalatii situate in apropiere care par a fi o noua unitate", precizeaza raportul."Lucrarile la aceasta baza balistica au continuat chiar si dupa summitul de la Singapore", din iunie, intre liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, si presedintele SUA, Donald Trump, afirma analistul Jeffrey Lewis. "Orice ar spune Kim Jong-Un despre dorinta sa in sensul denuclearizarii, Coreea de Nord continua sa fabrice si sa instaleze sisteme de rachete nucleare", precizeaza expertul.Oficiali de la Washington au declarat ca nu sunt surprinsi de aceste dezvaluiri. "Urmarim indeaproape Coreea de Nord. Continuam sa sustinem procesul diplomatic. Nu vom discuta despre teme legate de informatii", a declarat colonelul Chris Logan, purtatorul de cuvant al Pentagonului.