Concluziile noului secretar de stat al SUA, dupa discutia cu Kim Jong Un tinuta secreta

Pompeo, tocmai numit in fruntea diplomatiei americane, s-a intalnit cu liderul nord-coreean in weekendul de Paste in timp ce era director al CIA, in cursul unei misiuni tinute un timp secreta."Scopul meu a fost sa incerc sa vad daca exista o sansa reala (de progrese). Cred ca exista", a declarat Pompeo intr-un interviu la canalul ABC News."Cine stie cum cum se vor desfasura in final discutiile? Sunt multe de facut, dar sunt plin de speranta ca conditiile stabilite de presedintele Trump ne dau aceasta sansa", a adaugat el.Presedintele american Donald Trump ar trebui sa se intalneasca cu Kim Jong Un pana in iunie pentru un summit istoric.Noul sau secretar de stat a estimat in interviul pentru ABC ca diplomatia ar trebui sa fie singurul mijloc de a ajunge la o solutie cu Coreea de Nord."Avem obligatia de a ne angaja intr-un discurs diplomatic pentru a incerca sa gasim o solutie pasnica, astfel incat americanii sa nu fie amenintati de Kim Jong Un si arsenalul sau nuclear. Aceasta este misiunea. Acesta este scopul", a declarat Pompeo.Responsabilul american a indicat de asemenea ca a abordat cu Kim Jong Un subiectul unui "mecanism complet" pentru denuclearizare."Am vorbit mult despre cum ar putea arata, cum ar putea arata acest mecanism complet, verificabil, ireversibil", a spus el.In ceea ce priveste sperantele ridicate de aceste discutii inedite, Pompeo s-a declarat vigilent.Administratia Trump "are ochii larg deschisi. Cunoastem istoria. Suntem constienti de riscuri. Vom fi foarte diferiti, vom negocia diferit fata de ceea ce s-a facut inainte", a asigurat el."Noi folosim cuvantul ireversibil cu mare intentie", a subliniat Pompeo in acest interviu pentru ABC News. "Vom cere acei pasi care sa demonstreze ca denuclearizarea se va realiza".