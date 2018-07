Coreea de Nord acuza SUA ca au folosit tactici "specifice gangsterilor" pentru a obtine dezarmarea nucleara

Ziare.

"Am anticipat ca Statele Unite vor veni cu o idee constructiva, gandindu-ne vom primi ceva la schimb", se arata in comunicat, adaugandu-se ca "determinarea pentru dezarmare nucleara s-ar putea sa scada"."SUA gresesc daca vor considera ca Nordul va fi fortat sa accepte aceste cereri de tip gangster", este precizat in comunicat.Aceste afirmatii vin in contrast cu declaratiile lui Mike Pompeo, care a declarat ca au fost facute progrese in discutiile sale cu oficialii nord-coreeni.Vorbind in fata reporterilor dupa o zi si jumatate de discutii la Phenian, Pompeo a afirmat ca cele doua parti au cazut de acord sa organizeze noi discutii pe 12 iulie privind repatrierea ramasitelor americanilor ucisi in Razboiul Coreean si au discutat despre "modalitatile" de a distruge o facilitate pentru testarea motoarelor de rachete.Pompeo a adaugat ca a "petrecut mult timp" discutand despre o cronologie a dezarmarii nucleare."Cred ca am facut progrese privind fiecare element al discutiilor noastre", a precizat el, adaugand ca "in alte locuri mai este de muncit".