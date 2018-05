Coreea de Nord a chemat presa straina sa vada cum isi distruge instalatia de testare nucleara intr-o serie de explozii

O comparatie cu soarta Libiei

Detonarile au avut loc inaintea unui summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, programat pe 12 iunie la Singapore, asupra caruia pluteste o incertitudine.Phenianul si-a anuntat planul de a-si distruge "in intregime" instalatia de la Punggye-ri, in nord-estul tarii, iar cativa jurnalisti straini au fost invitati sa observe operatiunea, transmite Associated Press.Exploziile la instalatia de testare nucleara, sapata in munti din nord-est, intr-o regiune putin populata, au vizat trei tuneluri subterane si un numar de turnuri de observatie din imprejurimi.Demolarea a avut loc pe fondul unei noi "salve verbale" vizand Washingtonul, prin care Phenianul l-a catalogat pe vicepresedintele Mike Pence drept o "marioneta politica" si a amenintat ca este pregatit in egala masura de o confruntare nucleara sau negocieri.Hotararea Nordului de a-si demola instalatia de la Punggye-ri este considerata un semn de bunavointa din partea lui Kim, cu scopul de a crea o atmosfera pozitiva inainte de summit.Insa acest lucru nu este ireversibil si este necesar sa fie urmat de o serie de masuri semnificative in vederea intrunirii cerintelor lui Trump de "denuclearizare".Prin faptul ca a invitat presa straina - in principal posturi de televiziune - la operatiune, Nordul spera ca imagini de la inchiderea instalatiei - inclusiv explozii menite sa surpe intrarea in tuneluri - sa fie transmise in intreaga lume.Din acest grup face parte inclusiv o echipa din cadrul Associated Press Television.la acest eveniment - ceea ce-i diminueaza valoarea de concesie importanta.Izbucnirea care l-a vizat pe Pence, atribuita unui oficial de rang inalt din cadrul Ministerului nord-coreean de Externe, are loc dupa o noua mustrare dura a noului consilier pe probleme de securitate nationala al lui Trump, John Bolton, si provoaca ingrijorari cu privire la faptul ca o prapastie s-a cascat intre cele doua parti chiar inaintea summit-ului prevazut pe 12 iunie in Singapore.In ambele cazuri, Phenianul a incercat sa respinga declaratii dure ale unor sustinatori ai liniei dure potrivit carora Coreea de Nord ar putea sa ajunga ca Libia daca nu da curs rapid si ireversibil unor masuri prin care sa renunte la armamentul nuclear.Adjunctul ministrului nord-coreean de Externe Choe Son Hu a catalogat, joi, drept "ignorante" si "stupide", potrivit agentiei nord-coreene de stiri KCNA, declaratii pe care Pence le-a facut intr-un interviu acordat Fox News prin care a comparat capacitatile nucleare nord-coreene cu cele libiene.Libia a renuntat la programul sau nuclear intr-un stadiu timpuriu, iar dictatorul Moammar al-Gaddafi a fost indepartat mai tarziu de la putere si ucis in timpul unei revolte.Negocierile cu privire la summit s-au lovit in ultima perioada de o serie de obstacole, iar ambele parti au revenit la o retorica belicoasa si si-au inasprit pozitiile.Trump s-a intalnit, marti, la Casa Alba, cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, cu care s-a consultat, si a sugerat ca summit-ul ar putea sa fie amanat sau anulat cu totul. Cu toate acestea, ambele parti par sa vrea sa intalneasca intr-o reuniune fara precedent.O reusita a negocierilor ar reprezenta un imens succes pentru Trump. Sa se intalneasca cu seful statului american ca si cu un egal pe scena mondiala ar fi, de asemenea, o reusita majora pentru Kim.