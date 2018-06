Coreea de Nord a continuat lucrarile la centrul nuclear chiar si dupa acordul cu SUA

Ziare.

Fotografii realizate din satelit la 21 iunie si analizate miercuri de site-ul specializat "38north" releva ca lucrarile de imbunatatire a infrastructurii de la Yongbyon (aproximativ 80 de kilometri nord de Phenian) au continuat in mod intens si dupa intalnirea istorica din Singapore, informeaza EFE.La summit-ul lor din 12 iunie, presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au semnat o declaratie care inaugureaza o noua etapa a relatiilor dintre cele doua tari si deschide calea unei "denuclearizari totale" a Coreei de Nord, in schimbul acordarii de garantii de catre Washington pentru supravietuirea regimului de la Phenian.Cu toate acestea, documentul nu mentioneaza mecanisme sau vreun termen pentru realizarea acestor obiective.Tocmai din acest motiv, expertii americani de la "38north" considera ca lucrarile respective "nu ar trebui analizate in raport cu angajamentul Coreei de Nord de a se denucleariza"."Responsabilii de programul nuclear nord-coreean isi vor continua activitatea obisnuita pana cand vor primi ordine corespunzatoare de la Phenian", adauga expertii citati.Printre lucrarile de imbunatatire detectate se numara modificari la sistemul de racire a reactorului de 5 megawati de la Yongbyon (sursa plutoniului folosit de Phenian pentru testele sale nucleare), desi din imagini nu rezulta clar daca unitatea este in prezent operationala sau nu.De asemenea, au fost ridicate noi cladiri in jurul laboratorului de radiochimie utilizat pentru extragerea plutoniului din combustibilul nuclear utilizat in reactor, sau langa reactorul experimental cu apa usoara.Yongbyon, un complex alcatuit din peste 600 de edificii, reprezinta epicentrul programului nuclear nord-coreean, iar inchiderea si dezmembrarea sa ar fi esentiala pentru ca Phenianul sa isi indeplineasca angajamentul de denuclearizare, noteaza EFE.Se asteapta ca secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, sa viziteze saptamana viitoare Phenianul pentru a prezenta o serie de termene si conditii concrete pentru ca regimul sa-si destructureze programul atomic, potrivit unor surse de la Pentagon.