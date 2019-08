Coreea de Nord a facut 2 miliarde de dolari din atacuri cibernetice: Astfel si-a finantat programele de armament

Ziare.

Phenianul "a continuat sa-si dezvolte programele nucleare si balistice, desi nu a efectuat un test nuclear sau cu racheta balistica intercontinentala", se mentioneaza in raportul unor experti independenti care au monitorizat respectarea obligatiilor tarii pe o perioada de sase luni si care a fost destinat comitetului pentru sanctiunile aplicate Coreei de Nord din cadrul Consiliului de Securitate al ONU.Misiunea nord-coreeana la ONU nu a raspuns unei solicitari de a comenta informatiile, care au fost trimise comitetului Consiliului de Securitate saptamana trecuta, transmite Reuters.Expertii sustin ca Phenianul "a folosit spatiul cibernetic pentru a lansa atacuri tot mai sofisticate in scopul de a fura bani de la institutiile financiare si din schimburile de criptomoneda pentru a genera venit". De asemenea, au folosit spatiul cibernetic pentru a spala banii furati, mentioneaza raportul."Actorii cibernetici din Republica Populara Democrata Coreeana, multi operand sub conducerea Biroului general pentru recunoastere, au adunat bani pentru programele armelor de distrugere in masa, cu venituri totale la zi estimate la pana 2 miliarde de dolari", mentioneaza raportul.Biroul general pentru recunoastere este o agentie de informatii militare de top a Coreei de Nord.Expertii ONU sustin ca atacurile Coreei de Nord impotriva schimburilor de criptomoneda i-au permis "sa genereze venit in moduri care sunt mai dificil de urmarit si supuse la mai putina supraveghere si reglementari decat sectorul bancar traditional".Consiliul de Securitate al ONU a impus in unanimitate sanctiuni impotriva Coreei de Nord din 2006, intr-o tentativa de a limita finantarea pentru programele nuclear si balistic ale Coreei de Nord. Consiliul a interzis exporturile de carbune, fier, plumb, textile si fructe de mare si a limitat importurile de titei si produse din petrol rafinat.Raportul ONU a fost finalizat inainte de lansarile de rachete de saptamana trecuta ale Coreei de Nord, dar noteaza ca "lansarile de rachete din mai si iulie au sporit capabilitatile generale privitoare la rachetele balistice".Expertii ONU au mentionat ca in pofida exporturilor diplomatice, "investigatiile lor arata incalcari continuate" ale sanctiunilor ONU."De exemplu, RPDC continua sa incalce sanctiunile prin intermediul transferurilor ilicite de la nava la nava ale componentelor legate de programele armelor de distrugere in masa si ale bunurilor de lux", se mai mentioneaza in raportul ONU.