Coreea de Nord a incalcat embargoul: A livrat carbune in Japonia si Coreea de Sud prin intermediul Rusiei

In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a interzis exporturile de carbune din Coreea de Nord, in cadrul sanctiunilor menite sa intrerupa veniturile in valuta forte folosite de Phenian pentru inarmarea nucleara si cu rachete. Cu toate acestea, de cel putin trei ori, nord-coreenii au livrat carbune in porturile ruse Nahodka si Holmsk. Carbunele a fost descarcat in docuri, apoi reincarcat pe nave cu destinatia Coreea de Sud sau Japonia, arata sursele agentiei Reuters.Independent de acestea, o sursa occidentala din sectorul transportului maritim a declarat ca unele din incarcaturile respective au ajuns in Japonia si Coreea de Sud in octombrie anul trecut. O sursa din domeniul securitatii din cadrul ONU a confirmat derularea comertului cu carbune nord-coreean prin Rusia si a afirmat ca operatiunile continua.Una din sursele europene ale Reuters, care a solicitat sa nu i se dezvaluie identitatea, a sustinut ca "portul rusesc Nahodka devine un centru de transbordare pentru carbunele nord-coreean". Doi avocati specializati in sanctiuni au declarat ca tranzactiile par sa incalce interdictia ONU.Solicitat sa comenteze, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca Rusia respecta legislatia internationala. Agentia de presa Interfax a citat un oficial neidentificat din cadrul ambasadei ruse la Phenian care a negat ca Rusia a cumparat carbune nord-coreean si a insistat ca tara sa "nu este un punct de tranzit pentru livrarile de carbune catre terte tari".Miercuri, Trezoreria SUA a adoptat sanctiuni impotriva proprietarului uneia din navele implicate.