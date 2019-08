Coreea de Nord a lansat doua proiectile neidentificate

Ziare.

Lansarea de marti dimineata este cea de a patra in mai putin de doua saptamani.Activitatea sporita este probabil legata de manevrele militare comune SUA-Coreea de Sud, noteaza dpa, pe care Phenian le priveste ca pe o provocare si o repetitie pentru o invazie a Coreei de Nord.Rezolutiile ONU ii interzic Coreei de Nord, care a efectuat si mai multe teste nucleare, sa lanseze rachete balistice cu raza scurta, medie si lunga de actiune.In paralel, agentia nord-coreeana KCNA a publicat un comunicat in care se mentioneaza ca Phenianul considera ca manevrele comune SUA-Coreea de Sud incalca acordurile incheiate cu aceste tari de Coreea de Nord.Coreea de Nord ramane "neschimbata in pozitia ei de a rezolva problemele prin dialog", se mentioneaza in comunicat, dar "vom fi obligati sa cautam un nou drum" daca cele doua tari continua cu "actiuni militare ostile".