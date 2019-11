Coreea de Nord a lansat doua proiectile neidentificate

Ziare.

Doua proiectile au fost lansate in directia est din provincia Hamgyong de Sud si s-au prabusit in Marea Japoniei, a precizat statul-major sud-coreean intr-un comunicat, citat de AFP.Tirul a fost efectuat la orele 16.59 (07.59 GMT), joi, ziua in care americanii sarbatoreau Ziua Recunostintei (Thanksgiving).Avand "cunostinta despre informatii legate de lansarea unei rachete nord-coreene", Washingtonul a lansat un apel Phenianului "sa evite provocarile, sa isi respecte obligatiile care decurg din rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite si sa reia negocierile sustinute si substantiale indeplinindu-si datoria pentru a se ajunge la o denuclearizare completa", potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.Tirul a avut loc in ajunul celei de-a doua aniversari a primului tir cu o racheta balistica, Hwasong-15, capabila, potrivit expertilor, sa loveasca intreg teritoriul continental american."Tirurile repetate de rachete balistice din Coreea de Nord reprezinta o provocare serioasa nu doar pentru tara noastra, dar si pentru comunitatea internationala", a declarat presei prim-ministrul japonez Shinzo Abe.Ultima serie de tiruri efectuate de Phenian a avut loc la 31 octombrie, cand au fost lansate doua rachete cu ajutorul unui "lansator supermasiv", rachetele cazand in apele marii intre Coreea de Nord si Japonia.Tirul de joi ar fi similar celui de luna trecuta, potrivit statului-major sud-coreean, care a facut cunoscut ca proiectilele au parcurs 380 de kilometri, atingand o altitudine maxima de 97 de kilometri.In baza rezolutiilor ONU, Phenianul nu are dreptul sa efectueze tiruri cu rachete balistice, noteaza AFP.