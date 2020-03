Coreea de Nord a lansat doua rachete balistice cu raza scurta de actiune

Ziare.

Aceste rachete au fost lansate din provincia Pyongan de Nord, a precizat sursa care citeaza mai multi membri ai statului-major sud-coreean.La inceputul lui martie, tara dotata cu arma nucleara a efectuat doua tiruri similare cu proiectile care, potrivit autoritatilor de la Tokyo, pareau a fi rachete balistice.Ultima lansare a avut loc in plin impas asupra negocierilor dintre Washington si Phenian privind programele nuclear si balistic ale Coreii de Nord.Phenianul face obiectul unei serii de sanctiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU, cu scopul de de a determina regimul comunist sa renunte la programele sale nuclear si balistic interzise.Peninsula Coreeana a cunoscut in 2018 o spectaculoasa destindere, dar eforturile diplomatice sunt la punct mort dupa esecul summitului de la Hanoi dintre liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump.Phenianul a dat in mod unilateral Washingtonului termen ca pana la sfarsitul anului 2019 sa faca noi concesii. La sfarsitul lunii decembrie, Kim a anuntat ca, din acel moment, tara sa nu se mai simte legata de moratoriul la testele nucleare si la tirurile cu rachete balistice intercontinentale. De asemenea, el a amenintat ca va face o demonstratie in curand cu o 'noua arma strategica', potrivit AFP.