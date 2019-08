Coreea de Nord a lansat inca doua rachete in Marea Japoniei, in contextul unui exercitiu militar comun SUA-Coreea de Sud

Seul: Un nou tip de racheta

Impas in negocierile cu SUA

Trump ii trimisese o scrisoare lui Kim

Intalnirile cu Kim Jong Un

Este al doilea test militar efectuat de Coreea de Nord in cursul acestei saptamani, dupa ce marti dimineata a lansat alte doua proiectile, probabil rachete balistice cu raza scurta de actiune.Proiectilele au fost lansate sambata dimineata dintr-o zona aflata in apropierea orasului nord-coreean Hamhung, aflat in nord-estul tarii.Este vorba de rachete balistice cu raza scurta de actiune, au anuntat autoritatile de la Seul (Coreea de Sud), avertizand ca foarte probabil in perioada urmatoare vor continua sa fie efectuate astfel de teste, informeaza agentia Reuters.Cele doua rachete au zburat pe o distanta de aproximativ 400 de kilometri inainte de a se prabusi in mare si au atins altitudinea de circa 48 de kilometri, au transmis autoritatile militare de la Seul, care au precizat ca fortele nord-coreene intreprind in aceasta perioada o serie de exercitii militare.Administratia prezidentiala de la Seul a transmis ca Phenianul a intreprins actiunea de sambata cu scopul de a testa un nou tip de racheta balistica cu raza scurta de actiune, dar si pentru a protesta fata de exercitiile comune Coreea de Sud-SUA ce au loc in aceasta perioada.Regimul de la Phenian a efectuat in ultimele saptamani cinci teste militare, inclusiv cu rachete balistice cu raza scurta de actiune, in contextul impasului in negocierile cu Statele Unite.Cele mai recente teste nord-coreene cu rachete au loc in contextul in care in acest moment se desfasoara un exercitiu militar comun al fortelor sud-coreene si americane.Phenianul a criticat in repetate randuri exercitiile comune din Coreea de Sud, sustinand ca acestea constituie o "incalcare flagranta" a eforturilor in directia asigurarii pacii in Peninsula Coreea.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca a primit o "scrisoare foarte frumoasa" de la liderul nord-coreean Kim Jong Un si a semnalat ca s-ar putea intalni din nou cu acesta, insa, doar cateva ore mai tarziu, regimul de la Phenian a efectuat noi teste militare."A fost o scrisoare foarte pozitiva", a declarat Trump, adaugand: "Cred ca vom avea o alta intrevedere. Chiar a scris o frumoasa, trei pagini - adica de la cap la coada - o scrisoare foarte frumoasa".Trump si Kim Jong Un s-au intalnit de trei ori pentru discutii privind criza generata de programul nord-coreean de inarmare balistica si nucleara, insa in urma acestor reuniuni s-au inregistrat progrese modeste in ceea ce priveste denuclearizarea regimului de la Phenian.Trump a incercat sa minimizeze si importanta testelor cu rachete efectuate in ultimele saptamani de Coreea de Nord, sustinand ca liderul de la Phenian nu si-a incalcat promisiunea de a suspenda testele cu arme atomice sau balistice."Nu au fost teste nucleare. Testele cu rachete au fost toate cu raza scurta de actiune, nu teste cu rachete balistice, nu rachete cu raza lunga de actiune", a declarat Trump, desi Pentagonul a ajuns la concluzia ca regimul de la Phenian a lansat in ultimele saptamani mai multe rachete balistice cu raza scurta de actiune.Trump a criticat Coreea de Sud in legatura cu costurile generate de exercitiile comune la care participa fortele americane si cele sud-coreene.Astfel, presedintele american a afirmat ca liderul nord-coreean "nu este incantat de exercitiile de razboi (...) Nici mie nu mi-au placut vreodata (...) Stiti de ce? Nu imi place sa platesc pentru ele. Ar trebui sa fim rambursati pentru ele si am spus asta Coreei de Sud".