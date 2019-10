Coreea de Nord a lansat un nou proiectil

Ziare.

Statul major sud-coreean a informat ca un proiectil neidentificat a fost lansat spre Marea Japoniei, din apropierea localitatii nord-coreene Wonsan situata in provincia Kangwon din sud-estul tarii.Garda de Coasta a Japoniei a anuntat, intr-un comunicat, despre lansarea de catre Coreea de Nord a ceea ce pare a fi o racheta si a avertizat navele sa acorde atentie informatiilor ce vor fi difuzate ulterior pe aceasta tema si sa nu se apropie de resturile ce plutesc, informeaza Reuters.Aceasta este cea de-a 9-a lansare realizata de regimul de la Phenian dupa cea mai recenta intrevedere dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, in zona demilitarizata ce desparte cele doua Corei.Premierul Japoniei a condamnat puternic miercuri cea mai recenta lansare de rachete balistice de catre Coreea de Nord, afirmand ca reprezinta o incalcare a rezolutiilor ONU.Abe a comunicat reporterilor ca Phenianul a lansat doua rachete balistice in dimineata zilei de miercuri.