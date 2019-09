Coreea de Nord a tras doua "proiectile" catre Marea Japoniei, la putin timp dupa ce a propus reluarea dialogului cu SUA

Washingtonul, "pregatit sa discute"

Cele doua "proiectile neidentificate" au fost lansate in zori, din regiunea Kaechon, in provincia Pyongan Sud, in centrul tarii, si au parcurs aproximativ 330 de kilometri catre Marea Japoniei, a anuntat armata sud-coreeana, citata de AFP."Indemnam Nordul sa puna capat acestor acte care exacerbeaza tensiunile in regiune", au subliniat reprezentanti ai Statului Major sud-coreean intr-un comunicat.Termenul "proiectil" este folosit de obicei de catre armata sud-coreeana pentru a denumi rachete nord-coreene cu raza scurta de actiune.Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului american a anuntat ca a fost informat despre aceste noi tiruri si a dat asigurari ca Washingtonul urmareste situatia indeaproape impreuna cu aliatii sai din regiune.Acest nou test de armament intervine la cateva ore dupa ce regimul nord-coreean a afirmat ca este pregatit sa reia negocierile cu Statele Unite.Aceste negocieri se afla intr-un punct mort din februarie, cand Donald Trump si Kim Jong Un au esuat sa ajunga la un acord cu privire la "denuclearizarea" nord-coreeana."Noi vrem sa ne intalnim fata in fata cu Statele Unite la sfarsitul lui septembrie, la o data si intr-un loc pe care le putem conveni", a declarat adjunctul ministrului nord-coreean de Externe Choe Son Hui, intr-un comunicat difuzat, luni, de agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA.Perioada evocata de Phenian coincide cu Adunarea Generala anuala a ONU, care are loc in ultima saptamana din septembrie la New York si reuneste lideri din intreaga lume. Insa nu este inca clar daca o intalnire intre negociatorul american Stephen Biegun si omologii sai nord-coreeni ar putea avea loc cu aceasta ocazie."Eu spun mereu ca este bine sa ne intalnim", "sa vedem ce se va intampla", a raspuns Donald Trump, intrebat de presa despre oferta nord-coreeana.Intrebat de AFP, Departamentul de Stat american a dat asigurari ca nu are nicio reuniune de anuntat in acest stadiu. Insa administratia Trump si-a multiplicat indemnurile la o relansare a discutiilor.Stephen Biegun, ale carui intalniri cu omologii sai nord-coreeni pot fi numarate pe degetele de la doua maini de la numirea sa, in urma cu aproape un an, a indemnat, vineri, Phenianul sa inceteze sa ridice "obstacole" in calea negocierilor inainte sa fie prea tarziu."Am spus clar Coreei de Nord ca suntem pregatiti sa discutam imediat ce ne vor face un semn", a repetat emisarul american, propunand "lansarea unui ciclu intensiv de negocieri".La randul sau, seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a exprimat duminica "speranta buna" a unei intoarceri la masa negocierilor "in urmatoarele zile sau saptamani".Dupa o amplificare periculoasa a tensiunilor, cele doua tari au inceput un dialog inedit dupa intalnirea istorica a lui Donald Trump cu Kim Jong Un in iunie 2018 in Singapore.Insa al doilea lor summit, in februarie, la Hanoi, s-a soldat cu un esec. Presedintele american a refuzat sa inceapa sa ridice sanctiunile in schimbul unui simplu inceput de dezarmare nucleara propus de dictatorul nord-coreean.Negocierile s-au oprit de atunci, in pofida anuntarii unei relansari iminente facute de catre cei doi intr-o a treia intalnire, mai improvizata, la sfarsitul lui iunie, la frontiera dintre cele doua Corei.Din iulie, Phenianul si-a multiplicat, din contra, tirurile de rachete cu raza scurta de actiune, catalogate drept "provocatoare" de catre oficiali americani - in pofida faptului ca Trump s-a aratat mult mai conciliant.Iar ONU a confirmat la inceputul lui septembrie ca Nordul isi continua programul de inarmare nucleara, sustragandu-se totodata sanctiunilor.Autoritatile nord-coreene au ridicat tonul, protestand fata de manevre militare comune intre Washington si Seul care s-au desfasurat in august si denuntand pozitia Statelor Unite, care subliniaza ca nu vor sa ridice sanctiunile decat in schimbul unei "denuclearizari" definitive.Insa Stephen Biegun le-a promis vineri nord-coreenilor "masuri imediate", care ar putea fi luate in cazul unor progrese in negocieri, in vederea intoarcerii paginii "ostilitatii" si "neincrederii".Luni, Choe Son Hui a invitat din nou Washingtonul sa prezinte "o strategie acceptabila" in cadrul unei eventuale noi intalniri, avertizand ca altfel pun in pericol procesul diplomatic."Vom avea o idee despre seriozitatea acestor discutii daca nord-coreenii" trimit "de asemenea experti in (domeniile) nuclear, economic, sanctiunilor, problemelor juridice sau privind pacea" si nu doar oficiali politici, a apreciat pe Twitter Richard Johnson, de la cercul de reflectie Nuclear Threat Initiative."Echipa nord-coreeana ar trebui macar sa vina cu un mandat de negociere reciproc avantajos", apreciaza el.