Coreea de Nord a tras mai multe proiectile catre Marea Japoniei

"Mesaj puternic"

Ziare.

com

Este vorba despre primul test de racheta dupa o intalnire-surpriza, luna trecuta, intre Donald Trump si Kim Jong Un , in Zona Demilitarizata (DMZ), care imparte peninsula, relateaza AFP. Presedintele american si dictatorul nord-coreean au convenit atunci sa reia discutiile.Insa acest angajament nu s-a concretizat pana in prezent.Statul Major sud-coreean a anuntat ca cele doua rachete au fost trase imediat dupa zori, de la Wonsan, pe coasta nord-coreeana de est, si au parcurs 430 de kilometri inainte sa cada in mare."Armata noastra urmareste indeaproape situatia, in cazul unor tiruri suplimentare si este pregatita sa actioneze", a precizat Statul Major sud-coreean intr-un comunicat."Indemnam Nordul sa-si inceteze operatiunile care nu contribuie la linistirea tensiunilor militare", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului sud-coreean al Apararii Choi Hyun-soo.Washingtonul a confirmat tirurile.Ministerul japonez al Apararii a denuntat tiruri "extrem de regretabile", subliniind insa ca rachetele nu au cazut in zona economica exclusiva a Japoniei.Phenianul a lansat, in mai, rachete similare, in cadrul unor prime teste din noiembrie 2017, ceea ce Donald Trump a respins cu un simplu gest. Era vorba despre "ceva foarte standard", aprecia el.Cei doi lideri s-au intalnit la 30 iunie in DMZ si au promis sa reia dialogul, care s-a blocat dupa esecul celui de-al doilea lor summit, la Hanoi in Vietnam, in februarie Secretarul de Stat american Mike pompeo a declarat ca discutii de lucru ar fi urmat sa inceapa la mijlocul lui iulie, insa, saptamana trecuta, Phenianul a avertizat ca manevrele comune ar putea sa puna totul in discutie.Nordul considera ca aceste exercitii constituie o "incalcare clara" a declaratiei comune semnate de cei doi in primul lor tete-a-tete istoric, in iunie 2018, la Singapore Phenianul a amenintat inclusiv ca ar putea sa-si revada moratoriul asupra testelor balistice si nucleare.Ultimele tiruri constituie un "mesaj puternic", "un protest al Phenianului" fata de exercitii comune, comenteaza Cheong Seong-chang, un analist de la Institutul Sejong.Aproape 30.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, iar exercitiile anuale pe care le desfasoara impreuna cu militari sud-coreeni au infuriat de fiecare data Phenianul. Nordul le considera o repetitie generala inaintea invaziei teritoriului sau.Amploarea manevrelor prevazute in august a fost redusa, cu scopul de a facilita dialogul cu Nordul, insa acesta a denuntat o "incalcare clara" a declaratiei comune semnate in iunie 2018 la Singapore de catre presedintele american si dictatorul nord-coreean, in primul lor summit.Alti analisti considera insa ca Nordul foloseste manevrele drept pretext pentru a-si etala ambitiile militare."Tirurile de azi se inscriu mai degraba in vointa nord-coreeana de a avea un program balistic avansat decat intr-o denuntare a unor exercitii militare", apreciaza Hong Min, un cercetator de la Institutul Coreea pentru Unificare Nationala.