Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente de fabricare a armelor chimice - raport ONU

Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti coreeni in domeniul rachetelor au fost vazuti in centre de arme din Siria. Dezvaluirile vin dupa ce, potrivit unor zvonuri, fortele siriene ar folosi clor in atacuri chimice, fapt pe care Guvernul il neaga.Obtinut de BBC , raportul dezvaluie obiectele transportate: placi termoizolante si rezistente la acizi, supape rezistente la coroziune, dar si termometre.SSRC (Centrul de Cercetare si Studii Stiintifice), o agentie guvernamentala din Siria, ar fi platit Coreea de Nord pentru transporturi prin intermediul unor companii de trading.Intre transporturile nedeclarate exista cel putin cinci care au fost trimise prin compania chineza de trading Cheng Tong Trading Co Ltd, potrivit documentului.Desi obiectele confiscate "nu apar pe nicio lista de control", acestea includ "materiale ce pot fi folosite pentru a construi caramizi utilizate in construirea peretilor din interiorul unei fabrici chimice", se mentioneaza in raport.China a raspuns deja acestor dezvaluiri, aratand ca "nu exista nicio dovada ca Cheng Tong Trading Co are vreo legatura cu entitati din Coreea de Nord", fapt ce ar incalca rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU.Guvernul sirian le-a transmis oficialilor ONU ca singurii oameni din Coreea de Nord prezenti in Siria sunt antrenori de sport sau atleti.Stephane Dujarric, un purtator de cuvant al ONU, nu a spus daca raportul va fi publicat, dar a declarat pentru New York Times: "Cred ca mesajul principal este ca toate statele membre au datoria si responsabilitatea de a respecta sanctiunile care exista".Intr-un raport din septembrie 2017, care este disponibil publicului, ONU arata ca "se investigheaza o posibila cooperare privind rachete balistice si arme chimice sau conventionale" intre Siria si Coreea de Nord.