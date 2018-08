Coreea de Nord acuza America ca planuieste in secret un razboi

Ziare.

"Trebuie sa remarcam atitudinea SUA, ei fiind ocupati sa organizeze operatiuni secrete cu unitati care pot ucide oameni in timp ce au un dialog cu noi cu zambetul pe fata", se arata in publicatia Rodong Sinmun, ziarul oficial al Partidului Comunist din Coreea de Nord."SUA se insala daca cred ca pot teroriza pe cineva printr-o 'diplomatie sub amenintarea armelor' pe care au folosit-o ca instrument in trecut", adauga ziarul, anunta CNN.Fortele militare americane din Japonia au transmis CNN ca nu cunosc sa existe operatiunile descrise de presa din cele doua Corei."In general, aeronavele americane efectueaza activitati in Japonia in fiecare zi pentru a ne respecta angajamentele fata de aliatii si partenerii din regiune si in interesul pacii si securitatii regionale", a declarat colonelul John Hutcheson, responsabilul pentru relatiile cu publicul al fortelor militare americane din Japonia.Retorica Phenianului vine la cateva zile dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat vizita in Coreea de Nord a Secretarului de Stat Mike Pompeo, din cauza faptului ca nu exista suficient progres privind dezarmarea nucleara a peninsulei coreene.