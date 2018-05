Coreea de Nord ameninta ca anuleaza summit-ul cu Donald Trump: Ne pune cu spatele la zid

Ziare.

Daca administratia presedintelui american "ne pune cu spatele la zid si ne cere sa renuntam unilateral la arma nucleara, nu vom mai avea interesul pentru discutii si va trebui sa reconsideram chestiunea de a sti daca trebuie sa acceptam summit-ul viitor dintre Coreea de Nord si Statele Unite", a declarat ministrul adjunct de Externe Kim Kye Gwan, citat de agentia oficiala KCNA.Anterior, Coreea de Nord a amenintat ca anuleaza summit-ul prevazut la 12 iunie intre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, din cauza manevrelor militare din Sud.Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire la nivel inalt prevazuta miercuri cu Seulul pentru a protesta fata de exercitiul militar anual Max Thunder la care participa armatele sud-coreeana si americana.Statele Unite vor trebui "sa se gandeasca cu atentie la soarta acestui summit Coreea de Nord-SUA, in lumina vacarmului militar".Exercitiile dintre fortele aeriene ale celor doi aliati constituie un antrenament pentru o invazie si o provocare, in timp ce relatiile intercoreene se destindeau, adauga KCNA.La randul sau, Washingtonul a afirmat ca pregateste in continuare summit-ul. "Vom continua sa mergem mai departe" in ce priveste pregatirile, "nu am primit nicio notificare" legata de vreo schimbare, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert.Limbajul utilizat de Coreea de Nord este o revenire neasteptata la vechea retorica a Phenianului care a afirmat multa vreme ca are nevoie de arma nucleara pentru a se apara impotriva Statelor Unite.Ostilitatile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud (1950-1953) s-au incheiat cu un armistitiu, lasand teritoriul divizat in doua tari, delimitate de o zona demilitarizata. Cele doua tabere se afla, tehnic, in stare de razboi.