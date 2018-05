Coreea de Nord anunta ca inchide poligonul nuclear, asa cum a promis, in perioada 23-25 mai

Ziare.

Potrivit Ministerului de Externe de la Phenian, inchiderea poligonului nuclear va implica prabusirea tuturor tunelurilor prin folosirea materialelor explozibile, blocarea intrarilor si inlaturarea tuturor facilitatilor de observare, a cladirilor de cercetare si a posturilor de securitate.Phenianul a anuntat ca la eveniment pot participa si jurnalisti din alte state, inclusiv din SUA, China , Marea Britanie, Rusia si Coreea de Sud."Partidul Muncitoresc va lua toate masurile tehnice pentru inchiderea poligonului nuclear in asa fel incat sa fie un proces transparent. In paralel cu inchiderea poligonului nuclear, cercetatorii si fortele de ordine vor fi retrasi, iar intreaga zona va fi complet inchisa. De asemenea, Coreea de Nord va promova dialogul cu statele vecine si cu societatea internationala in asa fel incat pacea si stabilitatea sa predomine in Peninsula Coreea si in intreaga lume", a transmis Ministerul nord-coreean de Externe.Incepand cu 2006, Coreea de Nord a efectuat toate cele sase teste nucleare de la centrul Punggye-ri.