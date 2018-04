Coreea de Nord anunta ca va suspenda toate testele nucleare si cu rachete

Ziare.

com

"Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarile de rachete balistice intercontinentale", a anuntat agentia centrala de presa nord-coreeana.De asemenea, liderul nord-corean a anuntat ca va fi inchis centrul nuclear de la Punggye-ri, unde din 2006 si pana in prezent au fost efectuate sase teste nucleare.Decizia a fost luata dupa o intalnire a conducerii Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, in contextul in care peste o saptamana Kim Jong-un se va intalni cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in . Liderii celor doua Corei se intalnesc vinerea viitoare in Zona Demilitarizata (DMZ) care imparte peninsula. Este vorba despre al treilea summit de acest fel de la sfarsitul razboiului.In noiembrie 2017, liderul nord-coreean Kim Jong-un spunea ca tara sa a devenit un stat nuclear deplin, dupa ce a testat cu succes un nou tip de racheta capabila sa loveasca oriunde in Statele Unite.