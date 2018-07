Coreea de Nord anunta o amnistie a celor condamnati pentru infractiuni "contra tarii''

Ziare.

com

Amnistia va intra in vigoare incepand cu 1 august, a anuntat agentia de stiri nord-coreeana KCNA, potrivit careia "organele competente vor lua masurile practice pentru a ajuta persoanele eliberate sa se reintegreze in munca".Adunarea Populara Suprema a adoptat un decret in acest sens pe 12 iulie, a precizat KCNA, fara a oferi mai multe detalii cu privire la numarul persoanelor ce vor beneficia de amnistie.Coreea de Nord va sarbatori pe 9 septembrie fondarea statului, eveniment care, in ultimii ani, a fost folosit de regimul de la Phenian ca un prilej pentru a-si clama arsenalul nuclear si balistic si care, de data aceasta, este mult asteptat in plan diplomatic dupa apropierea inregistrata in relatia cu Coreea de Sud si Statele Unite in urma desfasurarii summiturilor la nivel inalt.