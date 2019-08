Coreea de Nord ar mai fi lansat doua proiectile in Marea Japoniei

Ziare.

O serie de teste efectuate de armata nord-coreeana dupa intrevederea din iunie a presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in zona de delimitare a celor doua Corei, complica tentativele de reluare a negocierilor dintre SUA si Coreea de Nord in privinta viitorului armelor nucleare si a programelor rachetelor balistice ale Phenianului.In acelasi timp, statul major general al Coreei de Sud a anuntat ca autoritatile militare din Coreea de Nord au lansat sambata dimineata proiectile din apropiere de Sondok, unde se afla un aerodrom militar, in provincia Hamgyong de Sud, potrivit Yonhap.Intr-un comunicat de presa, administratia prezidentiala de la Seul a anuntat organizarea unei intruniri a membrilor Consiliului privind Securitatea Nationala in care va fi discutata cea mai recenta lansare de rachete de catre Coreea de Nord.