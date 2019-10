Coreea de Nord avertizeaza SUA ca termenul privind negocierile pentru denuclearizare se apropie de final

Ziare.

Intr-o declaratie, oficialul de rang inalt nord-coreean Kim Yong Chol a afirmat ca ar fi gresit ca Statele Unite sa ignore termenul limita de sfarsit de an cu privire la relatia personala dintre presedintele Donald Trump si liderul Kim Jong Un, transmite Reuters.Conform sursei citate, Kim Yong Chol si-a exprimat speranta ca relatiile SUA-Coreea de Nord sa nu confirme zicala "nu exista prieteni permanenti, dar exista dusmani permanenti".Kim Jong Un a stabilit ca termen limita sfarsitul anului pentru discutiile cu Washington-ul despre denuclearizare.Oficialul nord-coreean Kim Yong Chol a fost emisarul pe care Phenianul l-a trimis in SUA pentru discutiile pe dosarul nuclear inaintea celui de- al doilea summit Trump - Kim, desfasurat in februarie la Hanoi si care s-a incheiat cu un esec.Kim Yong Chol a declarat ca SUA fac presiuni asupra Phenianului intr-un mod "viclean si vicios", in loc sa raspunda apelului Coreei de Nord de a adopta o abordare noua. El a mai adaugat ca Statele Unite au indemnat in mod insistent alte tari sa impuna regimului de la Phenian sanctiuni ONU.Aceasta luare de pozitie survine la doar cateva zile dupa ce Coreea de Nord a cerut Coreei de Sud sa discute despre demolarea cladirilor unui complex turistic construit de o societate sud-coreeana, intr-un moment in care relatiile intre cele doua state traverseaza o perioada de racire.Complexul situat in statiunea montana Kumgang, in apropiere de frontiera comuna, a fost construit de Hyundai Asan, filiala a grupului sud-coreean Hyundai, cu scopul de a atrage turisti.