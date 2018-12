Coreea de Nord, condamnata sa plateasca 501 milioane de dolari pentru moartea studentului american torturat

Ziare.

"O familie americana, Warmbier, a suferit in mod direct brutalitatea Coreei de Nord dupa ce (regimul de la Phenian) i-a arestat fiul pentru a-l folosi ca pe un pion in comploturile acestui stat totalitar si in confruntarea sa cu Statele Unite", a apreciat judecatoarea Beryl Howell.Otto Warmbier a decedat in iunie 2017, la varsta de 22 de ani, dupa ce a fost repatriat in coma din Coreea de Nord, unde a fost detinut timp de 18 luni.Student la Universitatea din Virginia, el a fost arestat in capitala nord-coreeana la finalul unei calatorii organizate. El a fost condamnat la 15 ani de munca fortata dupa ce a fost gasit vinovat de furtul unui afis de propaganda in timpul sejurului.Cauza exacta a mortii sale ramane necunoscuta.O publicatie americana a dezvaluit, in octombrie, noi probe care acrediteaza teza potrivit careia el a fi fost batut de catre regim. Phenianul a dezmintit mereu orice act de tortura, afirmand ca tanarul a contractat botulism in timpul detentiei.Judecatoarea Howell le-a acordat parintilor lui Otto Warmbier suma de 501.134.683,80 dolari, in mare parte cu titlul de despagubiri."Coreea de Nord este responsabila atat de torturarea, luarea ostatic si uciderea extrajudiciara a lui Otto Warmbier, cat si de suferinte provocate tatalui si mamei sale, Fred si Cindy Warmbier", afirma ea in hotarare.Judecatoarea l-a citat pe neurologul Daniel Kanter, potrivit caruia tanarul probabil a suferit leziuni cerebrale, cauzate de o intrerupere a irigarii sangvine a creierului, care a durat intre cinci si 20 de minute.Tinand cont de cazuri cunoscute de interogare efectuate de catre serviciile nord-coreene, tanarul ar fi putut sa fi fost supus unor simulari ale inecului ("waterboarding"), unor socuri electrice, sufocari si smulgerii dintilor cu clestele, a subliniat judecatoarea.Potrivit magistratei, Coreea de Nord nu a reactionat fata de plangerea depusa in baza unei legi care permite unor cetateni americani sa declanseze urmariri in justitie cu privire la infractiuni care nu sunt considerate acoperite de imunitatea diplomatica.Este foarte improbabil ca Nordul sa plateasca aceasta suma, iar activele regimului susceptibile sa fie confiscate in Statele Unite sunt foarte fiabile.Moartea lui Otto Warmbier a inrautatit relatiile deja dificile intre Washington si Phenian pe tema aresenalului nuclear nord-coreean. O "incalzire" brusca a condus insa la o intalnire istorica intre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump in iunie, in Singapore.Aceasta hotarare judecatoreasca ar putea sa afecteze negocierile intre Washington si Phenian cu privire la un acord de "denuclearizare" a peninsulei coreene, care par blocate in prezent, in pofida faptului ca Trump intentioneaza sa-l reintalneasca la inceputul lui 2019 pe conducatorul acestui regim izolat."Exista progrese", a dat asigurari luni presedintele american pe Twitter. "Astept cu nerabdare viitorul meu summit cu presedintele Kim".In hotararea sa, judecatoarea Howell precizeaza ca Departamentul de Stat american a sfatuit intotdeauna familia Warmbier sa ramana in retragere atunci cand Otto era in detentie, apreciind ca Nordul ar putea sa prezinte exigente in schimbul eliberarii tanarului.