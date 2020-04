Coreea de Nord confirma existenta primelor cazuri de coronavirus

Ziare.

Autoritatile politice, vorbind cu organizatiile si grupurile de supraveghere locale, au declarat ca exista cazuri COVID-19 in tara, fara a da niciun numar, anunta publicatia citata, citand doua surse, una din Pyongyang si una din provincia Ryanggang.Radio Free Asia mentioneaza ca toate cazurile confirmate au fost in Pyongyang, provincia Hwanghae de Sud si provincia Hamgyong de Nord.North Hamgyong se afla in regiunea de nord-est a tarii, in timp ce South Hwanghae se afla in sud-vest.Liderii de la Phenian au repetat in numeroase randuri ca pe teritoriul Coreei de Nord nu exista niciun caz de coronavirus confirmat.