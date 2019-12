Coreea de Nord critica sase tari din UE si anunta ca nu mai negociaza cu SUA dezarmarea nucleara

Ziare.

Intr-o declaratie data publicitatii sambata la New York, Coreea de Nord a afirmat ca negocierile cu SUA nu mai sunt utile si ca "denuclearizarea" nu mai este la ordinea zilei.Potrivit Phenianului, Washingtonul a folosit aceste discutii intr-un scop de politica interna.Delegatia nord-coreeana a criticat sase tari din Uniunea Europeana - Belgia, Estonia, Franta, Germania, Marea Britanie si Polonia - care au condamnat miercuri, intr-o declaratie, "tirurile continui cu rachete balistice din Coreea de Nord", reafirmand necesitatea de a mentine sanctiunile impotriva acestei tari.Phenianul "isi continua si programul nuclear" si "condamnam aceste actiuni provocatoare", au subliniat tarile europene in document, dupa o reuniune cu usile inchise privind Coreea de Nord a Consiliului de Securitate solicitata de acestea.Actiunile "mineaza stabilitatea si securitatea regionale, precum si piata internationala, si au loc cu incalcarea clara a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU adoptate in unanimitate", se mai mentioneaza in declaratie.In opinia regimului nord-coreean, este vorba despre o "grava provocare".Negocierile privind denuclearizarea se afla intr-un punct mort dupa esecul summitului de la Hanoi din februarie dintre Donald Trump si Kim Jong Un. Washingtonul si Phenianul nu au reusit sa ajunga la o intelegere asupra sistarii programelor nucleare ale Coreei de Nord in schimbul ridicarii sanctiunilor economice la adresa acesteia.De atunci, Phenianul, care ii cere Washingtonului sa-si schimbe abordarea pana la sfarsitul anului, a intreprins mai multe tiruri de rachete cu raza de actiune scurta.